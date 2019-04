Sanremo, ora può riposare in pace: Genny Iavarone seppellito a Coldirodi

Sanremo. E’ rientrato finalmente a casa, dopo un’intricata vicenda burocratica, il corpo di Gennaro Iavarone che questa mattina è stato seppellito nel cimitero di Coldirodi.

Si conclude così una tragica storia iniziata con il grave incidente avvenuto in Ecuador al floricoltore matuziano e che aveva condannato Genny (così era conosciuto dagli amici), a una lenta morte, seguita da difficoltà di ogni tipo per il rientro della salma in Italia.

Solo martedì erano stati celebrati i funerali nella cattedrale di San Siro, nella quale era stata portata in spalla una bara vuota. Il corpo infatti era rimasto bloccato a Milano in mancanza dei documenti necessari per il rientro nella Città dei Fiori.