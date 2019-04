Sanremo. Grande successo per 18 buche per lo Zonta, torneo di golf in programma svoltosi domenica 14 a Sanremo al circolo Golf degli Ulivi. Una sessantina di golfisti hanno partecipato al prestigioso evento sportivo il cui ricavato verrà devoluto a Zonta Foundation per il progetto del Centenario, Ending Child marriage.

Oltre sessanta golfisti provenienti da tutto il nord Italia si sono dati appuntamento ieri mattina al green matuziano per una nobilissima causa, dire basta ai matrimoni precoci delle bambine. Ad organizzare la seconda edizione di 18 buche per lo Zonta sono state le socie dei club di Imperia, Sanremo, Ventimiglia/Bordighera e Principato di Monaco.

“Abbiamo raggiunto pienamente il nostro obiettivo – spiega soddisfatta Cinzia Papetti, presidente di Sanremo – sensibilizzando i partecipanti all’ Ending child Marriage. In tutto il mondo quasi 650 milioni di donne viventi oggi si sono sposate prima del loro diciottesimo compleanno e si stima che altre 280 milioni di ragazze siano a rischio di diventare spose. Se le tendenze attuali continuano, il numero di ragazze e donne sposate da bambini raggiungerà quasi 1 miliardo entro il 2030”.

Questa la classifica, per categorie, del torneo:

1° categoria 0/12 Cesare Fregni, Susanna Mortigliengo, Riccardo Fava. 2° categoria 13/20 Fabrizio Maccario Livio Faraldi, Laura Bianco. 3° 21/36 Paolo Valsecchi, Marilena De Mattia, Elisa Cicala.

Premi speciali 1° Signore Valeria Corbetta, 1° Seniors Luisella Manera, 1° Junior Eric Maccario.

Nearest to the Pin Maschile Luciano Bonaso, Nearest to the Pin Femminile Emanuela Barone.

A sponsorizzare la manifestazione alcune prestigiose aziende del ponente ligure, sensibili a questa piaga del ventunesimo secolo. Hanno voluto dare il loro contributo offrendo ricchi premi Chic Sanremo, Toffee, Eurodrink, Banca Generali, Vivaldi Concept, Archimania, La Consorte, Isnardi,Ardoino, Louis, Poggio dei Gorleri, MoMa Gioielli, Nonsolozenzero, Glorio Costruzioni, Frantoio Oneglia. Il buffet di fine gara è stato invece offerto da Grandi Auto di Zoccarato.