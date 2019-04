Sanremo. In merito alla situazione sul mercato annonario della città dei fiori interviene il candidato al consiglio comunale della Lega Olmo Romeo: «Questa mattina, su segnalazione di tanti amici e conoscenti che lavorano al mercato annonario e dopo aver compreso le lamentele e le rimostranze degli stessi operatori contattando le associazioni di categoria, mi sono recato per un sopralluogo al cantiere del mercato annonario.

Partiamo con due considerazioni essenziali. Primo: il mercato aveva sicuramente necessità di essere messo a norma dopo trent’anni. Secondo: come diceva la mia maestra alle elementari “presto e bene non stanno insieme”, quindi la scusa di voler mettere a norma il mercato non basta per giustificare un lavoro fatto superficialmente e di fretta. Ma veniamo ai problemi… Ho potuto constatare sin da subito l’eccessivo impatto visivo delle strutture, più simili a “gabbie” che a banchi di un mercato, impedendo non solo l’orientamento dei fruitori ma soprattutto la visibilità dei box laterali e delle loro insegne. Questo recherà, a detta di questi commercianti, un grave decremento dei loro incassi giornalieri.

Continua dicendo – Mi convince ancor meno la disposizione dei banchi, di sicuro bella su carta ma, come spesso accade, bisognerebbe capire prima con chi subirà queste scelte per i prossimi trent’anni come si traducono i progetti in realtà.

I pochi confronti con le categorie e con gli operatori, tra l’altro mi riferiscono mai verbalizzati e quindi foriere di numerose incomprensioni, ha portato prima ad un senso di rabbia trasformata poi in rassegnazione per le tante, troppe istanze promesse e non mantenute.

Inoltre non è ancora chiaro se tutte le spese aggiuntive saranno a carico del Comune, a parziale risarcimento di quanto già sacrificato dagli operatori in termini di incassi e canoni già pagati durante tutta la durata dei lavori. Ho preso l’impegno con queste persone, e intendo mantenerlo nell’immediato, di preparare un documento con il nostro candidato sindaco Sergio Tommasini comprendente punti essenziali: 1)Equo indennizzo a favore dei concessionari del mercato annonario, in considerazione del lucro cessante, del danno emergente e delle spese sostenute in sostituzione del Comune 2)Prolungamento della durata delle concessioni non inferiore a 6 anni, rinnovabili a scadenza per identico periodo di tempo. Le fotografie della scala, che simboleggiano chiaramente la fretta di voler attuare un progetto superficialmente e senza un’idea chiara, le lascio ai commenti dei sanremesi

Concludo con amarezza dicendo che il mercato annonario è un’altra occasione persa di fare le cose bene più che una medaglia da appuntarsi al petto.»