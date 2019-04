Sanremo, nuovo record per Miriam Bazzicalupo dell’As Foce

Sanremo. Si è svolta ad Alessandria la prova interregionale riservata ai corridori dei m. 10.000.

In gara atleti liguri, piemontesi, lombardi veneti ed emiliani per un totale di ben 4 serie della distanza olimpica più lunga in pista. La nostra provincia aveva in gara tre corridori della Foce e uno della Maurina. Nella prova unica femminile ottimo sesto posto della portacolori della Foce, Miriam Bazzicalupo, che ha corso i m. 10.000 in 38’06 8 nuovo record sociale, che testimonia la classe di una atleta sempre in forma, che corre bene e vive l’atletica con umiltà e serenità.

In campo maschile, i tre della nostra provincia: Daniele Carlini, Alessandro Castagnino (entrambi Foce) e Davide Oriolo (Maurina) erano inseriti nella seconda serie dove hanno limato, tutti, i loro record personali: Daniele è giunto 12° col tempo di 34’18″6; Alessandro 16° in 34’33″00 e Davide 23° 34’56″3.

Prossima gara in programma a Boissano, sabato prossimo:distanze per tutte le categorie, primo confronto regionale in vista di appuntamenti veramente importanti, come il campionato staffette in programma, sempre a Boissano a fine mese. A Sanremo, invece, il 20 aprile, sabato prima di Pasqua, campionato di Prove multiple giovanili.