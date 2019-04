Sanremo. Ore di apprensione per due genitori francesi che dal primo pomeriggio non hanno più notizie del figlio, un giovane di 27 anni che si trovava con loro nella Città dei Fiori. Intorno alle 13, non riuscendo più a trovarlo, i due hanno iniziato a cercarlo, invano. Alle 18, hanno così deciso di chiedere aiuto a una pattuglia dei carabinieri. Subito sono scattate le ricerche, concentrate nella zona di Pian di Nave e del porto vecchio.

A cercare il giovane, oltre ai carabinieri, sono i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, la polizia e anche la capitaneria di porto: i militari stanno perlustrando lo specchio acqueo antistante il litorale sanremese a bordo di una motovedetta.

Restano al momento sconosciuti i motivi che hanno spinto il 27enne ad allontanarsi. Mistero anche su quello che può essergli capitato.