Sanremo, Michele Navarra protagonista ai Martedì letterari

Sanremo. Prosegue la stagione culturale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo in segno di continuità con la sua eccellente tradizione. L’arco temporale aprile – settembre che coincide con la stagione primaverile estiva propone al sempre numeroso pubblico 23 appuntamenti letterari ed artistici che spaziano tra i più diversificati ambiti della Cultura contemporanea.

Il Premio Internazionale “Casinò di Sanremo-Antonio Semeria” giunto alla quinta edizione è parte integrante dei Martedì Letterari. Michele Navarra, vincitore della sezione “Narrativa” 2018 presenterà domani 2 aprile ore 16.30 nel teatro dell’Opera il libro “Solo la verità” inaugurando la stagione primaverile, che proseguirà con l’ormai tradizionale ”A tavola tra Cultura e Storia”. Barbara Ronchi della Rocca presenterà un lato poco conosciuto della figura di Leonardo da Vinci nel cinquecentesimo dalla sua morte: il suo amore per la buona cucina con il libro: ”La tavola di Leonardo”.

Proseguendo si alterneranno Marcello Veneziani con la sua “Nostalgia degli dei”, Alberto Ciapparoni che condurrà “A spazzo per Montecitorio”, Mons. Vincenzo Paglia con il saggio “Vivere per sempre”, Domenico Vecchioni con “Donne spia che hanno fatto la storia” Gennaro Sangiuliano con il suo ultimo libro “Trump vita di un presidente contro tutti” . Antonio di Pietro con il procuratore aggiunto di Imperia, dottoressa Grazia Pradella racconteranno a trent’anni di distanza cosa è stata Tangentopoli. L’ammiraglio Paolo Pagnotella interverrà sul centenario della Grande Guerra nella storia della Marina. La “Resistenza svelata” è al centro dell’opera di Daniele La Corte mentre Antonio Spadaro illustrerà “Francesco. La

saggezza del tempo” . A Mons. Leonardo sapienza la rievocazione di Giulio Andreotti nel centesimo anniversario dalla sua nascita, mentre Luca Ammirati ritorna alla narrativa con “Se i pesci guardassero le stelle”. Gli incontri sono inseriti nel piano di formazione dei Docenti e in parte dell’ordine dei Giornalisti.

Anche per il 2019 vengono riproposti i cicli classici della rassegna, curata da Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa e Cultura del Casinò di Sanremo: ”Grandi Autori” “Gli Omaggi” “Arte e Letteratura” Il ciclo “la Cultura della legalità” che vede la preziosa collaborazione dei magistrati Dott. Alberto Lari, Procuratore di Imperia, e dottoressa Grazia Pradella, Procuratore Aggiunto. Nel ciclo “Arte e Letteratura” si inserirà l’esposizione Anna Viva: Le voci gli amici, nata dalla collaborazione con la Fondazione Cento Fiori di Savona, il Circolo degli Artisti di Albissola.

«La grande attenzione alle tematiche contemporanee affrontate nei saggi e nel confronto con i Protagonisti della scena culturale nazionale, il legame che si instaura tra scrittore e pubblico, il rapporto consolidato con il mondo della scuola e con tante associazioni, l’annualità degli incontri caratterizzano i Martedì Letterari, che da novant’anni rappresenta l’impegno del Casinò di Sanremo, verso il mondo culturale, letterario ed artistico- Sottolinea Casinò Spa- Più di 40 incontri annuali con Nomi prestigiosi del panorama culturale sono una componente importante dell’impegno aziendale verso il territorio, premiato dal coinvolgimento del pubblico variegato e numeroso, sostegno per una rassegna che vuole continuare ad onorare l’importante eredità di cui è depositaria. Ringraziamo gli scrittori e i protagonisti di questi appuntamenti per aver accolto il nostro invito, chi ci segue da tempo, i più giovani e i tanti insegnanti che apprezzano le scelte culturali proposte, inseriti nei diversi piani di Formazione dei docenti e dei Giornalisti. I Martedì Letterari come il Teatro dell’opera appartengono alla città e al territorio, a loro sono finalizzati con lo stesso spirito di servizio che da novant’anni li contraddistingue».

martedì letterari aprile luglio e mostre settembre 2019