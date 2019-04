Sanremo, messa di Pasqua all’opera Don Orione

Sanremo. Domenica 21 aprile alle 10 si terrà la S.S. Messa di Pasqua all’opera Don Orione, in via G. Galilei 713, SanRemo, celebrata da don Gianni Castignoli. Il Coro dei Volontari dell’Opera sarà accompagnato all’organo da Vitaliano Gallo ed al trombone da Carlo Risso.

«Tutti i giorni che seguono e seguiranno all’evento pasquale della Risurrezione del Signore Gesù fino alla discesa dello Spirito Santo sono Tempo di Pasqua. Per alimentare e mantenere la vita nuova del risorto con Cristo sono a nostra disposizione la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, la vita sacramentale, la vita della comunità cristiana.

Fin dal principio i discepoli del Signore ebbero come forte punto di riferimento la celebrazione della Domenica, il giorno del Signore che è il signore dei Giorni. Esso divenne subito il giorno della comunità per vivere l’esperienza dell’incontro di tutta la comunità con il Signore e con tutti i fratelli e porre in comune la vita vissuta nel corso della settimana e prendere forza per continuare a vivere da cristiani in mezzo al mondo durante la nuova settimana che inizia». (A cura di Tommaso Sternico – Umanesimo Cristiano).