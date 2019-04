Sanremo, mercoledì alle 18 inaugurazione del point di Condò nella Pigna

Sanremo. Iniziativa singolare del candidato sindaco di “Sanremo Libera” Alessandro Condò che domani sera alle 18 inaugura il point elettorale ai piedi della Pigna: sono stati invitati, infatti, tutti i candidati sindaco di tutte le forze. «Una maniera -dice Condò – di ritrovarsi tutti insieme per un brindisi senza comizi e parlare di politica» Un programma che mette al centro di tutti i cittadini. Il Point nella Pigna? Volevamo dare in segno di presenza in una zona che va rivalorizzata».

«Il programma? I punti cardine -sottolinea Alessandro Condò – sono scaricabili dal sito internet e mettono al centro il cittadino. Una attenzione particolare al centro storico, me lo ha chiesto anche un bambino».

