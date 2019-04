Sanremo. Questo pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò, nell’ambito dei “Martedì Letterari”, Marcello Veneziani ha illustrato il suo saggio: “Nostalgia degli dei” (Marsilio). Presenti Monsignor Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia Sanremo, il direttore generale di Casinò Spa Giancarlo Prestinoni, e il consigliere Giovanna Negro. L’incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti.

«Si, questo libro è il compendio di un’opera, la sintesi di un pensiero composto nell’arco di quattro decenni. Gli dei sono le dieci idee chiave che animano questo cammino, sono le proiezioni e le protezioni di cui avvertiamo il bisogno», scrive l’autore. Per la prima volta collegati in una compiuta visione del mondo, Marcello Veneziani propone in “Nostalgia degli dei” i temi affrontati nell’arco di quarant’anni di studio e ricerca. Nel corso dei secoli, le divinità si sono fatte idee, principi fondamentali per la vita e per la morte, amore per ciò che è superiore, permanente e degno di venerazione.