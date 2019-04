Sanremo, magica Pasquetta al Floriseum di Villa Ormond

Sanremo. La Società Cooperativa “Il Museo” organizza presso il Floriseum di Villa Ormond una magica Pasquetta di colori e profumi.

Visitando il Museo del fiore si potrà partecipare alle attività ideate per tutta la famiglia. I bimbi potranno partecipare ad una fantastica caccia al tesoro fotografica in compagnia dei personaggi di Frozen (Elsa, Olaf ed i loro amici).

Per gli adulti appassionati di fotografia e non, il fotografo Paolo Campi spiegherà le tecniche per catturare la magia dei fiori.

Orari attività:

– Caccia al tesoro al mattino dalle 10.30 alle 12 pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30.

– Il fotografo sarà a disposizione dalle 10.30 alle 12 ed al pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30.