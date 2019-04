Sanremo. Macabro ritrovamento in via Roglio. Verso le 13 i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di un anziano che abita in un appartamento della zona. Sono stati i vicini di casa che, non avendo più sue notizie da circa un mese, hanno allertato i soccorsi.

I pompieri una volta entrati nella abitazioni hanno fatto la tragica scoperta.