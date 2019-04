Sanremo, l’Unitre propone una commedia dialettale

Sanremo. Lunedì 8 aprile alle 16, nella sede della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47, l’Unitre propone la seconda conferenza per la sezione Musica e Teatro dal titolo Teatro dialettale sanremasco – La strana coppia: Gin De Stefani e Vincenzo Jacono, tenuta da Paola Silvano che è anche la curatrice della sezione Musica e Teatro dell’Unitre matuziana.

Si tratta di un incontro ravvicinato con gli autori più rappresentativi della letteratura dialettale ligure del XX secolo. Poeti e drammaturghi dallo stile e dal carattere assai diverso, si uniscono per dare vita alla commedia dialettale più importante e significativa di tutto il teatro dialettale sanremasco: quel Ciaravüju scritto a quattro mani nel 1930, che troppo poche volte abbiamo visto in scena. Per poter apprezzare la voce autentica di Gin De Stefani e Vincenzo Jacono affiancheranno la relatrice due voci storiche del Teatro matuziano: Gianni Modena e Ninetto Silvano. Il divertimento è dunque assicurato