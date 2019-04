Sanremo, lettera del Fisco ai controllori comunali del Casinò. Artioli (Lega): «Gestione disattenta dell’Amministrazione»

Sanremo. L’Agenzia delle Entrate batte cassa ai dipendenti di Palazzo Bellevue incaricati di svolgere la mansione di controllori comunali impiegati al Casinò Municipale. Per i redditi percepiti nello svolgere questo tipo di “extra” – secondo il candidato consigliere Andrea Artioli (Lega) -, l’Amministrazione comunale non sarebbe stata sufficientemente attenta, facendo inciampare il personale del comune in dichiarazioni dei redditi anomale.

Spiega Artioli: «Come Candidato nelle liste della Lega Salvini per il rinnovo del consiglio comunale segnalo come a molti dipendenti comunali nelle scorse settimane sia stata recapitata una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ( di cui si allega copia omettendo il nominativo dell’interessato) relativa ai compensi percepiti per l’attività prestata quali controllori comunali presso il Casinò municipale.

In detta missiva vengono chiesti chiarimenti, evidenziandosi errori e omissioni nella comunicazione relativa ai compensi percepiti.

Parrebbe in particolare che con le nuove modalità di prestazione del servizio, e del relativo inquadramento e contabilizzazione, introdotte durante l’Amministrazione Biancheri, in oggi uscente, i dipendenti comunali siano stati onerati di attività e adempimenti prima di allora sempre svolti direttamente dal Comune di Sanremo.

Ne deriva così la necessità in oggi, per i dipendenti, di sobbarcarsi i costi necessari alla regolarizzazione di una situazione originata da una gestione apparentemente disattenta e superficiale da parte dell’Amministrazione.

I dipendenti comunali non sono stati adeguatamente diretti, considerati e valorizzati da parte dell’Amministrazione Biancheri, nonostante che sia solo grazie alla loro dedizione e al loro impegno che la macchina amministrativa del Comune sia riuscita, in questo ultimo lustro, a ovviare alle manchevolezze di una gestione politica inadeguata.

La nuova amministrazione guidata da Sergio Tommasini col sostegno della Lega Salvini saprà riconoscere e apprezzare i meriti e il lavoro dei dipendenti comunali ricucendo quel rapporto fiduciario che è stato travolto dal disinteresse dell’amministrazione attuale».