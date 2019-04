Sanremo. L’endorsment di Mara Lorenzi nei confronti di Alberto Guglielmi Manzoni, candidato al consiglio comunale di Sanremo nella lista di Alberto Biancheri:

“Spero che i cittadini di Sanremo si sentano fortunati ad avere come candidato sindaco Alberto Biancheri, che nel suo primo mandato ha amministrato la città con lungimiranza e dinamismo, e può portar prove incontestabili di risultati e successi. Si aggiunge per Sanremo la fortuna che il candidato Biancheri ha attratto a se persone molto stimabili.

Fa particolarmente piacere sollecitare attenzione alla candidatura di Alberto Guglielmi Manzoni nella lista Civica “Alberto Biancheri Sindaco”. Alberto Guglielmi è già sugli schermi dei Sanremesi perchè nel 2018 la Città di Sanremo lo ha insignito del Premio San Romolo per la Cultura. Mi piace pensare a come la preparazione di Alberto porterà nel nuovo Consiglio Comunale di Sanremo capacita’ uniche di valorizzare il nostro territorio attraverso, e nel nome di, la sua storia internazionale.

Da molti anni Alberto combina il piacere di approfondire la storia della nostra Riviera e dei personaggi famosi che vi hanno vissuto od operato, con quello di divulgarne la conoscenza, e lo fa attraverso pubblicazioni e conferenze. E cosi’ uno scopre non soltanto la sua erudizione, ma anche le sue notevolissime capacita’ di oratore. Un oratore di altri tempi: preparatissimo se si tratta di una sua conferenza, ma capace di improvvisare ad un’occasione estemporanea – senza interlocuzioni, incatena l’attenzione con logica di contenuti e forza espositiva. Si aggiunge che Alberto e’ grande conoscitore della storia, cultura, e lingua tedesche, e può perciò diventare strumento prezioso per espandere l’interazione con la Germania sul turismo culturale.

Abbiamo avuto il privilegio di avere Alberto nella lista di Civicamente Bordighera nel periodo delle elezioni amministrative del 2018, e interagendo con lui per diversi mesi su tante situazioni lo abbiamo conosciuto bene anche come individuo. La sua onestà, generosità, affidabilità, e il rispetto per tutti ne fanno una bellissima persona. Vogliamo augurare ad Alberto di poter mettere a servizio di Sanremo (e di tutto il nostro territorio!) le sue speciali competenze e belle doti umane; e auguriamo ai cittadini di Sanremo di voler fare un investimento fiducioso in questa offerta”.