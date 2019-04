Sanremo. «Dev’essere un 25 Aprile di tutti, nessuno escluso». A dirlo è Amelia Narciso, segretaria cittadina dell’Anpi, di fronte ad un folto pubblico in piazzale Pian di Nave, in occasione delle odierne celebrazioni per la festa dei 74 anni dalla Liberazione.

Festa che è apparsa oggi come una delle più partecipate degli ultimi anni. Sotto un cielo nuvoloso ma fortunatamente avaro di pioggia, il corteo è partito stamane alle 9.30 da piazza Colombo con in testa la banda musicale cittadina, seguita dalle autorità civili e militari della città dei fiori, nonché dalle varie associazioni d’arma.

Dopo aver sfilato in via Matteotti il corteo si è fermato a rendere omaggio ai monumenti ai Caduti delle due guerre mondiali.