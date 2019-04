Sanremo. Ieri l’assessore uscente Mauro Menozzi ha lanciato la sua candidatura a sostegno di Alberto Biancheri, con un aperitivo, organizzato presso Villa Maria.

All’incontro è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri, che ha sottolineato la stima nei confronti di Menozzi ed il valore del lavoro svolto in questi cinque anni.

Mauro Menozzi ha ripercorso le principali tappe dei cinque anni di assessorato «Noi lavoriamo tutti i giorni, in cinque anni ho incontrato molta gente e, grazie al lavoro, penso ci sia stata la possibilità di aver ottenuto la stima delle persone per quanto è stato fatto». Un lavoro intenso, che ha visto realizzate piccole e grandi opere. «Abbiamo intrapreso un percorso – prosegue Menozzi- che deve proseguire nei prossimi cinque anni, per portare a termine progetti importanti per la città, primo tra tutti il restyling del porto vecchio, opera di primaria importanza per valorizzare Sanremo».

All’aperitivo è intervenuta anche la candidata Daniela Lantero, 44 anni, estetista, che accompagnerà Mauro Menozzi durante la campagna elettorale: «Mi candido a sostegno di Alberto Biancheri perché ritengo che in questi anni la sua amministrazione abbia portato a risultati positivi per Sanremo e sono convinta che Biancheri debba proseguire il percorso intrapreso».