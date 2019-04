Sanremo. Martedì 9 aprile presso l‘hotel Bel Soggiorno si è svolta l’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche per l’anno lionistico 2019-2020. Il Presidente Danilo Papa ha relazionato ai soci gli ultimi adempimenti: contatti con l’associazione ciclisti per una collaborazione sul Service Diabete, monitoraggio e relazione in Comune da parte dell’Officer addetto Enzo Palmero sul Service “Il Barattolo d’Emergenza”, contatti con le scuole per l’allestimento della mostra degli elaborati degli alunni delle scuole Istituto Sanremo Centro Levante – Scuola Media A. Nobel.

La mostra si svolgerà dal 15 al 17 aprile al Forte di Santa Tecla e nella mattinata di martedi alle ore 11,30 avrà luogo la premiazione dei disegni con la presenza del Vescovo, delle autorità civili e naturalmente di tutti i soci del Matutia. Si è ricordato che il 27 aprile alle ore 18,30 al Circolo Golf degli Ulivi si effettuerà l’estrazione della lotteria distrettuale “Dona un cane guida”e si conosceranno i fortunati vincitori delle crociere messe in palio. Il 1° maggio sempre al Circolo Golf si disputerà una gara di golf i cui proventi sono destinati al servizio Cani Guida di Limbiate e lo sponsor Giovanna Fogliarini titolare di FA MAGGIORE augura una nutrita partecipazione.

Viene riconfermato per dicembre il “Concerto di Natale “ la cui organizzazione è in fase di allestimento da parte dei responsabili dell’evento. Dopo l’intervento del Presidente si è proceduto alle votazioni e l’assemblea si è così espressa:

Presidente D’Amico Rosaria

Past Presidente Papa Danilo

1° vice Presidente Ostanel Gianni

2° “ “ Florio Sergio

Tesoriere Eleonora Colombi

Segre tario Tacchi M.Grazia Galletti

Cerimoniere Fogliarini Giovcanna De Boni

Censore Gizzi Ballestra M.Luisa

Presidente Soci Bracco Rosangela

Consiglieri:Rota Roberta, De Ceglia Reneè, Palmero Vincenzo Solerio Alessandra.

Cocluso l’ordine del giorno la riunione è terminata.