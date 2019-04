Sanremo. E’ finalmente iniziata la stagione del softball. Sono ormai al via nel prossimo weekend tutti i campionati giovanili e seniores in ogni parte della nostra penisola.

Sul diamante di Pian di Poma sarà un weekend pieno: si giocherà infatti sabato alle 14.30 ed alle 17 con la categoria under 15 mentre domenica (alle 11 e alle 13.30) sarà la volta dell’esordio della squadra seniores di serie B.

di 8 Galleria fotografica Sanremese Softball under 15









Per quanto riguarda l’under 15 in realtà il campionato è già iniziato; lo scorso sabato infatti le matuziane hanno incontrato in due partite le piemontesi dell’Avigliana Rebels. La squadra di casa, seppur rimaneggiata a causa di assenze e defezioni dell’ultimo momento si è ben comportata. Da segnalare l’ottimo esordio delle sorelle Milana e Valeria Zinatullina, classe 2005, avvicinatesi a questo sport da soli tre mesi che promettono di far vedere belle cose già in questo campionato. Hanno fatto parte attivamente della squadra, riuscendo anche a mettere a segno delle belle battute, le piccole Sofia Banaudo, Giulia Pennucci, Charlene Lemma e Martina Rovera, classe 2007; in realtà loro sono a tutte gli effetti delle under12 ma, appartenendo all’ultimo anno di categoria, possono giocare nella serie superiore.

Per quanto riguarda le “veterane” da sottolineare la buona prestazione in pedana di Eugenia Ruffo rilevata poi dalle altrettanto brave Aurora Pigliacelli e Marika Giglio. Esordio dietro il piatto invece, per il nuovo ricevitore: Anna Piccone.

Per la Softball School under15 sono scese in campo: Marika Giglio, Pigliacelli Aurora, Eugenia Ruffo, Giulia Riceputi, Anna Piccone, Zinatullina Valeria, Zinatullina Milana, Sveva Tulipiero, Sofia Banaudo, Giulia Pennucci, Charlene Lemma e Martina Rovera.

L’appuntamento per seguire le ragazze del Softball ed appassionarsi a questo meraviglioso sport è per sabato e domenica sul diamante di Pian di Poma.

(Le foto si riferiscono alla prima giornata del campionato under 15)