Sanremo, incontro con Antonino Consiglio ed Elena Ferraresi (Fratelli d’Italia) a San Martino

Sanremo. Oggi alle 19 Antonino Consiglio ed Elena Ferraresi, candidati al Consiglio comunale per Fratelli d’Italia Sanremo organizzano un incontro a San Martino, in via Lamarmora n° 12, presso il bar “Rosanna“ per parlare dei problemi riscontrati a San Martino e delle proposte per migliorare il popoloso quartiere.

Così interviene il segretario cittadino Michele Gandolfi che spiega: «Vogliamo mantenere la vicinanza con i cittadini, il mezzo che ci ha contraddistinto come Partito e sostenuto in questi cinque anni nei quali abbiamo sempre portato le istanze all’attenzione di un’amministrazione che si è rivelata sorda agli appelli di un partito che ha sempre cercato di essere propositivo per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

Conclude Gandolfi: «I nostri candidati con il loro impegno in campagna elettorale ed i continui confronti con i cittadini, vogliono dimostrare il senso di responsabilità presente e futuro per affrontare le problematiche con continuità durante tutto il mandato elettorale, senza attendere gli ultimi mesi, promettendo quanto si sarebbe dovuto fare prima. Insieme a Sergio Tommasini candidato Sindaco vi aspettiamo numerosi, invitandovi fin d’ora a barrare il simbolo di Fratelli d’Italia dando la preferenza a Consiglio e Ferraresi e per le Elezioni Europee accanto al simbolo di Fratelli d’italia scrivere Berrino affinché l’impegno del nostro partito vada oltre i confini regionali estendendosi anche in Europa».