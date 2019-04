Sanremo. É di due feriti e tre mezzi coinvolti il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 20.30 nella galleria Francia. Secondo quanto rilevato dalla Municipale uno scooter per le pizze da asporto, condotto da un giovane, ha prima tamponato un’auto in coda per poi finire nella corsia opposta e colpire un altro scooter con a bordo una 58enne.

Entrambi i conducenti dei mezzi a due ruote sono finiti all’ospedale. Il portapizze sembra essere quello in condizioni più gravi, ma assolutamente non in pericolo di vita. Il tunnel e rimasto temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso del 118.