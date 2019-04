Sanremo, inaugurazione del punto di ascolto dei candidati di Forza Italia per Tommasini Sindaco

Sanremo. Sabato 13 aprile avrà luogo l’inaugurazione del “Punto di ascolto” di via Volta 191 in prossimità del rondò Garibaldi in Sanremo (locale attiguo ex negozio duplicazione chiavi) dei candidati della lista di Forza Italia per Tommasini Sindaco, Emanuele del Compare ed Elisa Balestra.

La cittadinanza è inviata a partecipare.