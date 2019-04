Sanremo. Si è tenuta ieri l’inaugurazione del point in via Volta dei candidati di Forza Italia Emanuele Del Compare ed Elisa Balestra, evento al quale ha partecipato anche il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

È stata l’occasione per rimarcare temi importanti per la ripartenza di Sanremo come la raccolta differenziata, sviluppo economico, turismo, viabilità e parcheggi. All’evento erano altresì presenti il commissario cittadino di FI Gianni Rolando e l’assessore regionale e coordinatore provinciale Marco Scajola.