Sanremo. Grande successo ieri 6 aprile per l’inaugurazione del point elettorale del Partito Democratico Sanremo, in Piazza Eroi Sanremesi al civico 70. Tra i presenti il vicesindaco Costanza Pireri, il presidente di Amaie Energia Srl Andrea Gorlero e molti volti nuovi dei candidati al Consiglio Comunale che appoggiano Alberto Biancheri alle prossime elezioni del 26 maggio.

«È l’occasione per partire ufficialmente con la campagna elettorale del PD Sanremo, che si presenta con la lista Partito Democratico e Progressisti, una lista aperta alla società civile ed al contributo di un gruppo di indipendenti della ex lista di Sanremo Insieme.

Al point del PD è possibile trovare materiale per la campagna elettorale delle elezioni comunali e per le elezioni europee, altro evento importantissimo per il futuro di noi cittadini europei. L’Italia non ha bisogno di neo-nazionalisti pasticcioni stile Brexit, ma di un modello di sviluppo economico sostenibile, che mette la persona al centro dell’azione politica ed amministrativa» dichiara il Pd Sanremo.