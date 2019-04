Sanremo. Tanti i partecipanti, ieri pomeriggio, all’inaugurazione del point elettorale di Giovanna Negro, insegnante e consigliere comunale uscente e Federico Carri, luogotenente della Guardia di Finanza ora in pensione, candidati nella lista civica Sanremo al Centro a sostegno di Alberto Biancheri.

Giovanna Negro ha sottolineato il grande impegno profuso in questi anni dal sindaco Alberto Biancheri per portare a termine gli importanti progetti realizzati ed in via di esecuzione per migliorare Sanremo: «Alberto, in questi cinque anni, ha dedicato tantissimo alla nostra città. Un impegno intenso e costante che ha portato a grandi risultati, per questo motivo ritengo che sia fondamentale proseguire il percorso di cambiamento intrapreso per concludere i vari progetti in corso di realizzazione. Tanto lavoro è stato fatto e molto ne vogliamo ancora fare».

Ha proseguito Federico Carri, alla sua prima esperienza politica: «Ho deciso di candidarmi a sostegno di Alberto Biancheri, perché non solo apprezzo il suo operato come Sindaco, ma anche perché ammiro Alberto, come persona per la sua onestà e la sua indubbia moralità. Spero di poter apportare il mio contributo per portare a termine il percorso di cambiamento intrapreso dalla sua amministrazione, con la stessa dedizione e passione che lui ha dimostrato in questi cinque anni».

Ha concluso Alberto Biancheri: «In questi anni Giovanna mi ha affiancato nel percorso amministrativo, il suo aiuto è stato fondamentale soprattutto per le opere effettuate nelle scuole: quasi otto milioni di euro investiti per l’ampliamento, la messa in sicurezza e la messa a norma di venticinque scuole. Amministrare una città comporta tanto lavoro e sacrificio, voglio ringraziare Giovanna per l’importate apporto che ha dato in questi anni. Conosco Federico Carri da tempo, lo voglio ringraziare per avere scelto di candidarsi, le sue competenze e la sua determinazione sono importanti per tutta la squadra».