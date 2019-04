Sanremo, il segretario provinciale di Futura Leonardo Mazza alla presentazione di Antonio Di Fazio

Sanremo. «Oggi, malgrado i miei impegni lavorativi, anche se solo per dieci minuti, ho voluto presenziare alla presentazione di Antonio Di Fazio presso il bar Le Metrò in corso Cavallotti. Grande stupore all’arrivo nel vedere il bar stracolmo di gente nelle due sale interne e fuori. Non ci siamo sbagliati a scegliere un uomo come Antonio: sensibile, collaborativo, vicino alle persone, un uomo che se hai bisogno c’è, e la dimostrazione è data dalla presenza di tantissima gente di tutte le età che oggi era lì per lui».

A dichiararlo è Leonardo Mazza, segretario provinciale di Futura, che aggiunge: «E’ stato semplicemente bello vederlo visibilmente emozionato. Il mio grazie e quello di tutto lo staff Futura va ad un uomo che con grande coraggio ha scelto di stare dalla parte di chi iniziava questa corsa dal nulla, dove non ci sono certezze ma un grande lavoro da fare, e che a distanza di poco tempo ci vede già protagonisti sulla scena, seppur nel nostro piccolo. La passione è quello che ci ha accumunato, e dobbiamo dire che noi, da Antonio Di Fazio stiamo imparando molto, soprattutto sulla lealtà».