Sanremo, il progetto ex Sati in consiglio comunale il prossimo martedì

Sanremo. E’ stato convocato per il prossimo martedì il penultimo consiglio comunale dell’amministrazione in carica. La convocazione è alle ore 18,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno che comprende anche l’approvazione del progetto di intervento privato nell’area ex Sati:

1) interrogazione ed ordine del giorno.

2) approvazione verbali dal n.7 al n.19 della seduta precedente del 21.03.2019.

3) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia privata progetto di demolizione edifici incongrui e ricostruzione in sito di immobile su più livelli in parte residenziale ed in parte commerciale, ai sensi dell’art. 7 c. 1 della l.r. 49/2009 e ss.mm.ii., da realizzare in c.so Matuzia, 53 deroga vincolo cimiteriale proponente: impresa f.lli Negro costruzioni generali s.p.a. p.e. 1092/2013 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 36/2019

4) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia privata progetto di demolizione di fabbricato incongruo con sistemazione area e ricostruzione edificio residenziale delocalizzato art. 6, c. 4 lr 49/2009 strada montà dei guisci snc. proponente sig.ra Verdecchia Nadia p.e. n. 441/2016 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 39/20197

5) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio sportello unico attivita’ produttive intervento di riqualificazione urbanistica edilizia di portosole ambito l1 lotti 2,3,4 e innesto di via Vesco – assenso preventivo alle varianti urbanistiche al p.r.g. vigente e al p.u.c. adottato. prop. n. 41/2019

6) mozione presentata, ai sensi art. 18 regolamento del consiglio comunale. dalla consigliera comunale balestra luciana ad oggetto: proposta di deliberazione, rivolta agli organi di governo del comune di Sanremo, affinché istituiscano l’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 3 del 2012 legge salva suicidi – p.g. 68717/2016. prop. n. 40/2019