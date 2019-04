Sanremo. Il PD di San Martino per mezzo del suo storico segretario oggi vicecoordinatore cittadino Flavio Di Malta, esprime immensa soddisfazione per la chiusura dei lavori presso la scuola Dani Scaini.

«Un opera che ha superato anche le aspettative di inizio mandato. Cinque anni fa ci auspicavamo una ristrutturazione, ma oggi, attraverso il trasferimento della scuola dell’infanzia di Villa Meglia, assistiamo ad un vero e proprio passo in avanti, nell’interesse della crescita e della sicurezza dei bambini.

L’investimento di oltre un milione di euro porta a Sanremo e al quartiere San Martino una nuova struttura ed una riqualificazione di quella esistente fondamentale la crescita della città stessa. Bellissimi i canti fatti dai ragazzi questa mattina in una festa, alla quale hanno partecipato diversi esponenti del circolo, dimostrazione anche di un corpo docenti estremamente preparato che ha saputo affrontare prima il trasloco e poi alcuni mesi di insegnamento con il cantiere in corso. A loro in primis e al sindaco Alberto Biancheri che ha fortemente voluto quest’opera va quindi un sentito ed orgoglioso ringraziamento».