Sanremo, il giornalista e blogger Fabio Balocco presenta il suo ultimo libro

Sanremo. Mercoledì 24 aprile alle 18 nei locali della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi 47, la lista “Città Bene Comune” ha organizzato l’incontro con il giornalista e blogger Fabio Balocco, autore e curatore del libro “Il mare privato” (Altreconomia). Sarà l’occasione per trattare i temi fondamentali del libro, già contenuti nel suo sottotitolo: “Lo scempio delle coste italiane. Il caso dei porti turistici in Liguria. Le conseguenze di cemento, speculazione e criminalità”. L’incontro avente particolari riferimenti alla realtà di Sanremo e ad alcuni progetti di stringente attualità politico-elettorale sarà introdotto e coordinato dal giornalista Romano Lupi.

Fabio Balocco, nato a Savona il 16 ottobre 1953, dove ha frequentato il liceo classico. In seguito si è laureato Giurisprudenza a Genova. Nel 1981 viene assunto all’Enel a Torino (dove si stabilisce a vivere). In azienda svolge attività di difesa dell’ente, poi società per azioni, fino al dicembre 2010, mese in cui si licenzia per esercitare la libera professione fino al 31 dicembre 2014. Attualmente è in quiescenza e vive a Caprie (To), in una cascina da lui fatta ristrutturare.

Al di là degli studi, la sua attenzione è sempre stata dedicata all’ambiente naturale, con particolare attenzione per quello montano. Ha fondato una delle prime Commissioni Protezione Natura Alpina del Club Alpino Italiano; nel 1993 è stato tra i fondatori della sezione italiana della Commissione per la Protezione delle Alpi (Cipra). Dal 1985 al 2015 ha ricoperto il ruolo consigliere di Pro Natura Torino.

Inoltre ha collaborato alle riviste Alp, Rivista della Montagna, Meridiani Montagne, Montagnard. Ha scritto – insieme ad altri – i libri Torino: oltre le apparenze (Arianna ed.) e Verde clandestino (Neos ed.), Loro e Noi. Storie e di umani e altri animali (Neos ed.), mentre da solo ha curato/firmato Poveri. Voci dell’indigenza, l’esempio di Torino (Neos ed.), Il mare privato (Altreconomia), Lontano da Farinetti (Il Babi).