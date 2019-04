Sanremo, il candidato Tubere: «Chi verrà eletto sindaco dovrà portare al governo il caso di Bussana Vecchia»

Sanremo. «A seguito di un proficuo incontro tenutosi ieri con i cittadini di Bussana vecchia colgo l’occasione per chiedere ufficialmente a tutti i candidati alla carica di sindaco del comune di Sanremo di assumere, in caso di elezione, l’impegno concreto di farsi portavoce nei confronti del governo affinché venga tolto alla frazione il vincolo di patrimonio storico indisponibile che, di fatto, la equipara a Pompei» dichiara il candidato sindaco di Sanremo Giorgio Tubere.

Tale impegno, a nostro avviso, va assunto pubblicamente. Mi rivolgo in particolare alle due forze politiche attualmente al governo, soprattutto al Movimento 5 Stelle che sembra essersi speso molto in questo senso. Soltanto così, gli abitati che, lo ricordiamo, nel corso degli anni hanno risanato cumuli di rovine, potranno entrare effettivamente in possesso delle loro abitazioni. Quello di Bussana vecchia è un problema da troppo tempo rimasto irrisolto, nonostante l’alternarsi di diverse amministrazioni a Palazzo Bellevue e questa presa di posizione consiste nel primo passo per poterlo risolvere».