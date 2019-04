Sanremo, il candidato sindaco Tommasini visita Casa Serena

Sanremo. Questa mattina il candidato sindaco Sergio Tommasini si è recato in visita presso la struttura di Casa Serena accompagnato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Gianni Berrino, Luca Lombardi e Antonella Basso.

È stata l’occasione per visitare la struttura, accompagnati dal direttore della Casa di riposto Michele Anselmo, al personale incaricato ed al direttore sanitario Danilo Papa. «Abbiamo trovato - spiegano Tommasini ed i consiglieri di Fdi – una struttura gestita in modo esemplare, dal punto di vista della pulizia, dell’organizzazione e della socialità. Le OSS sono molto professionali così come sono una vera eccellenza i medici, infermieri e fisioterapisti e tutto il personale che operano nella struttura. Un vero vanto».