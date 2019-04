Sanremo. Nel pomeriggio di ieri il candidato sindaco Sergio Tommasini ha incontrato la cittadinanza al “Via Veneto 18” assieme al candidato al consiglio comunale della Lega Alessio Graglia.

E’ stata l’occasione per evidenziare temi importanti come la sicurezza, il commercio e la raccolta differenziata che ha scontentato tantissimi sanremesi per come viene gestita.

All’incontro erano presenti anche il commissario provinciale della Lega Alessandro Piana, il commissario cittadino Marco Medlin e il dirigente provinciale Antonio Federico.