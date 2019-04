Sanremo. Questa mattina il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, assieme ad una delegazione di Fratelli d’Italia, si è recato al Porto Vecchio di Sanremo dove ha incontrato i pescatori.

Nel programma della coalizione di centro destra c’è spazio per il nostro porto, infatti la visione è quella di rendere il porto comunale inclusivo per la città: rivisitare la marina di Sanremo

rispettando la sua storia e favorendo la nascita di nuove struttura turistiche e

produttive per la creazione di posti di lavoro.

Oltre al rispetto delle associazioni di categoria, la valorizzazione del Santuario dei Cetacei attraverso un’organizzazione comunale e non limitata ad interventi spot dei privati, valorizzare la piccola e grande pesca organizzando eventi di settore per la promozione dei prodotti di qualità, in primis il nostro “gambero rosso di Sanremo”, infine valorizzare il mercatino del pesce dando particolare attenzione alla storia dei nostri pescatori e alla cultura del mare.