Sanremo, il candidato della Lega Olmo Romeo a sostegno di Tommasini

Sanremo. Martedì 2 aprile alle 18:30 presso i bagni Tahiti, il candidato della Lega Olmo Romeo, affiancato dal candidato sindaco Sergio Tommasini, incontrerà gli amici e i sostenitori per iniziare ufficialmente la propria campagna elettorale.

«Sarà l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto sinora e dei numerosi progetti per il futuro, soprattutto in tema di Casinó, turismo e differenziata». Questi i temi del primo incontro che Olmo Romeo terrà prima delle elezioni, al quale ne seguiranno altri con tematiche differenti.