Sanremo, il bilancio di previsione al vaglio del consiglio comunale

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti, 59, per il giorno venerdì 26 aprile, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 18 ed eventuale prosecuzione dopo le 24.

I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione verbali dal n.20 al n.24 della seduta precedente del 28.03.2019.

2) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio ragioneria. Bilancio di previsione del comune di Sanremo e documento unico di programmazione 2019 2020 2021. Approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.43/2019

3) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio demanio importo 4.297,80 – causa Cantieri Navali srl/comune di Sanremo pagamento spese di lite – sentenza del t.a.r. n. 964/2018 reg. prov. coll. – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1 comma, lettera a), del d. lgs. n 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile)