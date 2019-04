Sanremo. “I Deplasticati” colpiscono ancora. Il gruppo matuziano attivo su Facebook, ma soprattutto sul campo, ieri è di nuovo entrato in azione per ripulire una zona della Città dei Fiori da spazzatura e plastica abbandonata.

Leggiamo nelle parole di uno dei suoi pilastri fondatori, Barbara Blengino, cosa è successo domenica pomeriggio: “La deplastic-azione odierna, avvenuta in un tratto di Via Vallarino, seppur fatta da sole 9 persone, ha avuto un’importanza che va al di là del fatto di aver liberato in un paio d’ore un’area limitata ma ad alta concentrazione di schifezze di ogni genere. Tale importanza deriva dal fatto che abbiamo reso felici alcune delle persone che in quella zona risiedono. Un paio di loro si sono aggregate al gruppo,molte ci hanno ringraziati. Erano incredule e commosse. Come commossi erano tutti fiorellini che a dispetto di tanto umano luridume, sono cresciuti sani e forti. Ora sono liberi, gli abitanti anche, speriamo che gli zozzoni non colpiscano ancora.

Un sentito ringraziamento a Marica Martini, Claudia Bertolini, Pina Cioffi e soprattutto ai bagagliai di Monica Paracchini Francesco Ghilardi, Chicca Dedali e Carlo Terzi. Grazie anche ad Elizabeth Sheppard che si è unita in corso d’opera così come il signore arrivato dal Tennis Club per darci una mano. Sono stati raccolti 50 kg di indifferenziata: 10 kg di plastica, 120 mozziconi di sigarette, 6 bottiglie di vetro, 1 ruota di automobile. Il tutto è stato da noi portato all’isola ecologica di Via Padre Semeria”.