Sanremo, i candidati Lia Motta e Renato Grinda aprono la campagna elettorale con un incontro alla Pigna

Sanremo. Grande partecipazione ieri sera all’incontro organizzato dai candidati Lia Motta e Renato Grinda della lista Alberto Biancheri Sindaco, che si è svolto nella Pigna.

L’architetto Renato Grinda, durante la serata, ha spiegato che ha voluto iniziare la sua campagna elettorale proprio nel quartiere Pigna, centro storico della città, zona in cui vive e che vorrebbe valorizzare e per il quale si vorrebbe impegnare in prima persona. Al suo fianco Lia Motta, insegnante, che durante la serata ha sottolineato come l’Amministrazione Biancheri abbia iniziato un percorso di cambiamento, che è importante venga portato avanti nei prossimi anni.

Alla serata è intervenuto Alberto Biancheri che ha spiegato gli interventi svolti dalla sua amministrazione ed i progetti futuri per la Pigna, quartiere di importanze storico culturale per Sanremo.