Sanremo. Grande partecipazione all’Aperipoint organizzato ieri sera dai Giovani per Biancheri, presso il point elettorale di Alberto Biancheri, una serata in cui sono stati affrontati vari temi di interesse per i ragazzi.

Durante l’evento sono intervenuti i membri dell’associazione culturale Adventures, che hanno presentato “Gli eventi di Sanremo organizzati dai giovani per i giovani”.

Alberto Biancheri durante la serata ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani nell’attività politica ed amministrativa della città.