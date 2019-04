Sanremo, Forza della Natura: superate le 11mila presenze

Sanremo. La manifestazione dedicata a Libereso in corso di svolgimento al Forte di Santa Tecla continua a registrare un grande successo. Ieri sono state registrate 857 presenze che hanno portato il totale complessivo delle prime giornate a quota 11.068.

La manifestazione fino al 1° maggio propone a turisti e residenti mostre, incontri, laboratori e workshop sul tema della natura e del verde. La grande folla di turisti e residenti testimonia sia il grande interesse per la struttura museale e sia la grande attenzione per questo contenitore culturale che affronta i temi della natura e dell’ambiente nel ricordo del giardiniere di Calvino.

Questo il programma di oggi:

ore 10.30 “Progetto Antea: la filiera del fiore commestibile” a cura di Crea Sanremo con Barbara Ruffoni

ore 11 “Workshop sulla coltivazione, conservazione e utilizzo dei fiorì commestibili”, come coltivare o acquistare fiorì commestibili in sicurezza e come conservarli e utilizzarli correttamente a cura di Marco Nigro

ore 12 “Un caffè di qualità: dalla coltivazione sostenibile alla tostatura” con degustazione a cura di Cooffeel di Ventimiglia

ore 15 “Scopriamo il Tai Chi” conferenza e lezione di Giulio Marchetti, istruttore esperto di Kung Fu scuola Chang (alle 18.00 lezione aperta sul prato antistante la Fortezza)

ore 16 “Tradizione e storia dei lieviti” a cura di “Panificio Fratelli Lia” di Camporosso. dell’Azienda Vitivinicola “Terre Bianche” di Camporosso e del “Birrificio Nadir” di Sanremo. Degustazione della “Torta Libereso” con cipolla egiziana.

ore 17 “Il valore di un fiore” a cura del professor Arturo Croci

ore 18 “Letture testi di Italo Calvino” a cura dell’attore Gioachino Logico

ore 21 “La voce della biodiversità: il suono della Cipolla egiziana ligure” concerto sensoriale a cura di Marco Damele e Christian Gullone.

Questo il programma dei prossimi giorni:

Domenica 28 aprile

ore 11 “Ortaggi e fiori nell’orto” il manuale di coltivazione e utilizzo dei fiori commestibili sani e sicuri per colorare e condire i nostri piatti” a cura di Hortives

ore 15 “Floricoltura biodinamica. Coltivare secondo natura“ con Fabrizio Daldi

ore 16 “Coltivare la cipolla egiziana ligure; consigli e suggerimenti pratici per una produzione di successo“ con Marco Damele.

ore 17 “Piante e giardini per animali …e viceversa” a cura di Rudy Valfiorito

ore 18 presentazione del progetto “Palindromi” a cura del cantautore Francesco Camin

ore 21 “Concerto” con Francesco Camine e Riccardo Sasso a cura di Dimensione Musica

Lunedì 29 aprile

ore 11 “Ricette per ogni stagione: le Erbe Aromatiche in cucina” laboratorio e presentazione e degustazione del “Turtun di Castelvittorio” a cura di Terry Prada

ore 12 “Progetto F.I.S.CH.I.O” arrivo del trekking urbano a cura di Istituto Ruffini Aicardi

ore 14.30 “Adotta un seme” laboratorio organizzato dagli alunni della Scuola Primaria A.Rubino

ore 17 “La floricoltura nel Ponente Ligure. Un passato importante, un presente incerto e un futuro da disegnare” a cura di Fiorenzo Gimelli

ore 18 “Letture testi di Italo Calvino” a cura dell’attore Gioachino Logico

ore 18,30 “l’aperitivo vegano”, laboratorio di cucina vegana con aperitivo

ore 21 Laboratorio Teatro aperto al pubblico

Martedì 30 aprile

ore 14.30 “Arte in fiore”, laboratorio organizzato dagli alunni della Scuola Primaria A.Rubino

ore 16 “Dove correva il treno..”proiezione film sulla pista ciclabile realizzato da Piero Farina e Marisa Fogliarini

ore 18 “Un’esperienza di comunicazione green” a cura di Graziano Consiglieri, Direttore rivista Vivere Sostenibile

ore 18.30 “Tutti i sensi del peperoncino: esperienza sensoriale nel mondo del piccante” a cura dell’azienda Vivi Piccante di Sanremo

ore 21 Laboratorio aperto con spettacolo a cura di Flusso Teatrale

Mercoledì 1 maggio

ore 11 “Letture testi di Italo Calvino” a cura dell’attore Gioachino Logico

ore 11.30 “Cucinare la cipolla egiziana” insieme a Marco Damele con degustazione prodotti da forno

ore 16 “Il giardinista” presentazione libro di Francesco Mati

ore 17 “Madre terra chiama, Libereso risponde” a cura di Elio Marchese

ore 19 chiusura manifestazione

Mostre

Dal 20 aprile al 1 maggio

Pagine di Canapa: Libereso nel mondo di Calvino a cura di Rosaria Torquati

“L’erbario fantastico di Libereso” a cura di Ryan Logico

“Gigli di Mare” a cura di Carmen Spigno

dal 25 al 28 aprile

Mostra dei semi antichi della Banca Semi Hortives