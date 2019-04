Sanremo. Grande partecipazione all’incontro organizzato dal candidato al consiglio comunale della Lega Olmo Romeo ai Bagni Tahiti alla presenza del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

Tantissimi i temi affrontati, in particolare il rilancio dell’offerta turistica della nostra città, una sinergia con la Casa da Gioco e soprattutto una programmazione puntuale, precisa e dinamica per le manifestazioni. «Sanremo deve tornare ad essere protagonista a livello internazionale», ha evidenziato Tommasini. All’evento erano presenti il Commissario Cittadino della Lega Marco Medlin e la candidata, che correrà in coppia con Olmo Romeo, Graziella Sessa.