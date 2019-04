Sanremo, evento per bambini e famiglie in piazza Colombo

Sanremo. «In città sono sono state avvistate magiche creature, vieni a conoscerle!» La Tana del Bianconiglio e l’associazione culturale Leonardo Da Vinci, invitano la cittadinanza domani in piazza Colombo, a partire dalle 15 (non più alle 16 come precedentemente scritto) fino alle 18.30, per partecipare a una grande festa dove la fantasia e la creatività coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie.

La Tana del Bianconiglio, dopo la chiusura a dicembre 2018 del suo spazio creativo, ha deciso di attuare questa collaborazione per creare un evento indirizzato ai più piccoli. «L’obiettivo – spiega l’ideatore dell’evento Fabio Mauro – è evidenziare l’importanza di creare una politica seria che pensi anche ai più piccoli e alle loro famiglie, che valorizzi la creatività, l’aggregazione sociale, la cultura per l’infanzia». In piazza Colombo verranno allestiti laboratori creativi, momenti di arte condivisa, trucca-bimbi, shooting fotografici e montato un teatro a forma di zucca dove il pubblico potrà ascoltare storie fantastiche. E molto altro. Tutti gli eventi sono gratuiti.