Sanremo, due endorsement a favore del candidato consigliere Alberto Guglielmi Manzoni

Sanremo. Pubblichiamo due endorsement a favore del candidato consigliere Alberto Guglielmi Manzoni della lista civica Alberto Biancheri sindaco. Così si esprime la signora Marina Avegno, per due volte sindaco di San Lorenzo al Mare e attuale vice-sindaco:

«Conosco Alberto Guglielmi Manzoni da diversi anni, da quando ho potuto apprezzarlo come collega, preparato,serio, attento e sempre pronto a rispondere alle esigenze degli utenti che al Centro per l’Impiego si rivolgevano. Ora che sono in pensione mi piace seguirlo sui social: ho scoperto anche una persona di grande cultura, competente che, con discrezione e grande ricchezza di contenuti, porta a scoprire, conoscere ed apprezzare personaggi del nostro tempo e dei tempi passati. Sarà sicuramente un valore aggiunto della lista a sostegno dell’attuale Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ed un consigliere affidabile e competente».

Con queste parole si esprime Arturo Croci, giornalista piacentino esperto del settore florovivaistico, direttore di riviste specializzate, scrittore e conferenziere, molto legato alla città di Sanremo:

«Penso che lo scopo della politica, quella vera, sia di “creare le condizioni”, affinché la società civile, gli imprenditori e la gente possano crescere in cultura, salute, benessere, con rispetto del territorio, della storia e delle tradizioni. La “politica buona” è lungimirante e cerca di semplificare la vita dell’uomo. Orbene, se guardiamo buona parte del territorio e delle città italiane oggi, non si può non notare un progressivo degrado e soprattutto un “analfabetismo” culturale crescente. Lo stesso avviene nella Riviera di Ponente, a Sanremo e, per quanto riguarda la cura e conservazione del territorio, per vedere qualcosa di meglio, basta osservare quello che è stato fatto oltre confine… Da molti, troppi anni, la gestione di molte delle nostre città e del territorio è stato lasciato nelle mani di persone che, vuoi per mancanza di adeguata preparazione, per incuria e troppo

spesso per disonestà, hanno portato a un continuo e progressivo degrado.

Apprezzo molto la scelta di Alberto Biancheri di attorniarsi di persone di valore e una di queste è Alberto Guglielmi Manzoni.

Laura Stoppani la mia compianta “maestra” di comunicazione e di marketing editoriale soleva dirmi: “Se si vuole andare avanti ci si deve attorniare di persone in gamba perché sono loro che ci porteranno in alto e non di mezze tacche sulle quali troneggiare”. Ho conosciuto Alberto Guglielmi Manzoni in occasione di una presentazione di un libro a Sanremo.

Prima dell’evento mi sono accuratamente informato su di lui e non mi interessava più di tanto scoprire che fosse di “buona famiglia”, volevo sapere quale era la sua preparazione, quali obiettivi avesse raggiunto e di che cosa si occupasse nella vita. Ho scoperto una persona con una grande cultura, molto pratica e soprattutto attiva nel sociale. Nonostante fossi preparato all’incontro, devo confessare che la sua personalità mi ha sorpreso e impressionato (questo non accade spesso) ma quello che mi ha colpito di più è stata la sua capacità di sintesi, di saper vedere gli aspetti pratici e concreti dei problemi e soprattutto la

sua capacità di dialogo con la gente. Siamo diventati amici, comunichiamo sui social media, seguo i suoi interventi ed è per questo che spero che i sanremesi possano sceglierlo come amministratore. Sono sicuro che Alberto Guglielmi Manzoni voglia e possa portare beneficio a Sanremo e al nostro paese.

Sottoscrivo questo senza interesse, vantaggio o aspettativa, sono residente sulle colline di Piacenza (ma ho sangue etrusco e ligure nelle vene) e sono domiciliato a Lecco. Amo semplicemente la “Città dei Fiori” e la nostra Riviera, dove ho passato molti anni nel mondodei fiori, dove ho lasciato e vivono tante persone amiche. Sono consapevole che Alberto Guglielmi Manzoni non potrà risolvere tutti i problemi in un colpo solo, ma sono convinto che andrà “nella giusta direzione”, che ci proverà e darà il meglio di sé. Auguri a tutti e viva la vita sempre».