Sanremo. Una donna è rimasta ferita dopo essere stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada, fuori dalle strisce pedonali, in via Pietro Agosti. E’ successo intorno alle 7,30. La donna è stata accompagnata in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo.

Al momento dell’incidente, con lei, c’era il suo cane, scappato forse per lo spavento. Alcuni passanti hanno provato a cercarlo, senza però riuscire a trovarlo.