Sanremo. E’ un 68enne italiano, commerciante ambulante, l’uomo fermato dai carabinieri con l’accusa di aver accoltellato stamani una donna di 49 anni, sua ex compagna. E’ accaduto al civico 104 di corso Inglesi, a Sanremo.

La donna, che ora si trova in ospedale in prognosi riservata, è stata raggiunta da due fendenti al torace e a una gamba. E’ stata stabilizzata dal personale sanitario del 118 e portata in “codice rosso” di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea.

L’aggressore invece è stato subito fermato dai carabinieri della compagnia di Sanremo insieme con l’unità di intervento operativo del sesto battaglio Toscana (inviata a Sanremo in supporto ai colleghi per il periodo di Pasqua) che lo hanno portato in caserma per interrogarlo. Rischia l’arresto per tentato omicidio.

Stando a quanto finora ricostruito la lite sarebbe avvenuta per strada: a innescarla, potrebbero essere stati motivi passionali, legati alla gelosia dell’uomo contrario alla nuova relazione della donna, intessuta dopo che i due si erano lasciati. Il sessantottenne non avrebbe precedenti per stalking, ma i militari stanno tuttora compiendo accertamenti per ricostruire il passato della coppia.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti.