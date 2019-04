Sanremo, Di Malta e Pireri presentano il progetto per San Martino e zona levante

Sanremo. Prende il via la campagna elettorale del Partito Democratico Sanremo nella zona levante della città. Martedì 16 aprile alle 18 presso la Bocciofila di via Vesco, il candidato al consiglio comunale Flavio Di Malta e la candidata attuale vicesindaco Costanza Pireri, faranno il punto della situazione su quanto realizzato in questi anni di lavoro in amministrazione comunale e proporranno ai cittadini il nuovo progetto San Martino e zona levante di Sanremo.

Un enorme lavoro è stato fatto in questi anni nel nostro quartiere come la riapertura della spiaggia Antenna, la realizzazione della nuova scuola in Strada San Martino e l’accordo raggiunto con la Riviera Trasporti per la vendita del deposito bus, fondamentale per la società RT ma che rischiava di mettere in ginocchio l’economia locale del quartiere.

I cittadini sono cordialmente invitati all’incontro del 16 aprile, sarà l’occasione per discutere del futuro dei quartieri di levante facendo un brindisi in compagnia.