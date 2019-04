Sanremo, cortocircuito manda in tilt i semafori pedonali delle vie Matteotti e Palazzo

Sanremo. C’è un corto circuito nell’impianto elettrico alla base del funzionamento dei due semafori che incrociano rispettivamente le vie pedonali Matteotti e Palazzo.

Il guasto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. La ditta specializzata che li dovrà riparare è stata immediatamente contattata dal Comando di Polizia Municipale e dovrebbe intervenire prima di stasera alle 18.

Il semaforo più recente, cioè quello di via Palazzo, era stato installato nel dicembre del 2016 per dare seguito all’ottimo impatto sulla viabilità del semaforo tra via Feraldi e via Matteotti, andato ad inserirsi nel quadro dei numerosi interventi attuati in materia di sicurezza stradale.

Nell’ambito della realizzazione dell’impianto semaforico e dei necessari spazi di fermata in prossimità dell’attraversamento pedonale, si era reso necessario lo spostamento di una fermata della corriera presente in piazza Eroi Sanremesi, passata dalla zona attigua allo slargo con la fontana di Siro Carli a quella adiacente alla Torre Saracena.

Il nuovo impianto semaforico, munito di pulsante di chiamata per i pedoni, è sincronizzato con il suo “gemello” di via Matteotti.

…