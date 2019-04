Sanremo. Grande partecipazione ieri sera all’evento organizzato a San Lorenzo dai candidati al consiglio comunale di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio ed Elena Ferraresi con la presenza del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

E’ stata l’occasione per trattare temi importanti come la raccolta differenziata, la sicurezza, il rilancio economico per la nostra città, i lavori al mercato annonario che stanno portando disagio agli operatori del settore e ovviamente maggiori attenzioni per quanto concernono le nostre frazioni collinari.