Sanremo. Soccorsi in atto per un ciclista precipitato in una scarpata a San Romolo. Al momento non si hanno notizie precise. Stando a quanto si apprende il ciclista stava pedalando in sella a una mountain bike in un sentiero sopra San Romolo, denominato ‘Cinque Stelle, in prossimità dell’incrocio ‘Scogli grossi': un luogo frequentatissimo dagli appassionati di sport all’aria aperta, soprattutto a Pasquetta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, insieme a un equipaggio della Croce Rossa. La centrale operativa del 118 ha allertato anche l’elisoccorso ‘Drago’, pronto a decollare da Genova.