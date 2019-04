Sanremo. Bella sorpresa per Tommy Tarassi che a meno di 24 ore dal provino effettuato a Modena si ritrova convocato per le selezioni nazionali U12 a Sala Baganza il prossimo 1°maggio.

«Il 4 aprile scorso era stato invitato dalla Federazione Italiana Baseball Softball ad effettuare un provino unitamente ad altri 122 ragazzi per il giorno 25 aprile. L’allenamento – organizzato a varie stazioni – è durato complessivamente circa 7 ore. Ieri pomeriggio, a meno di 24 ore dal termine del raduno, la Federazione – per bocca di Stefano Burato (manager della Italia U12 di baseball) ha nuovamente convocato la nostra piccola “punta di diamante” della squadra under 12 con altri 64 giocatori.

Questo nuovo incontro è un altro passo verso l’Europeo (Trebic 2-6 luglio) e il Mondiale (Tainan 26 luglio-4 agosto) e con orgoglio papà Ivano e mamma Susanna ( “vecchi atleti” entrambi ben noti agli appassionati del baseball e del softball sanremesi) lo accompagneranno in questa nuova avventura così come hanno fatto con il fratello maggiore Gioele per la categoria U15. In bocca al lupo Tommy! Da parte della tua Società e dei tuoi compagni di squadra» – fa sapere il Sanremo Baseball.