Sanremo. Prova facile – domenica scorsa – e risultato quasi scontato per gli under 15 del Sanremo Baseball.

I ragazzi di Mario Cuneo hanno battuto facilmente gli avversari della JFK di Mondovì con il risultato di 9 a 0. Sul monte di lancio è partito Pescarolo Manuel ricevuto da Tarassi Gioele; allo scadere dei limiti imposti dalla serie la batteria è stata rilevata da Catalano Donato ricevuto da Fusini Alessio.

Entrambe le batterie hanno lavorato in maniera egregia e l’aiuto della difesa è stato determinante per mantenere il punteggio degli avversari a zero. Al secondo inning il risultato era ancora fermo sul 1 a 0 per noi; successivamente i ragazzi hanno ingranato la marcia ed hanno cominciato ad effettuare valide che hanno portato il risultato definitivo.

Tra i più attivi è da segnalare Fusini che ha realizzato un triplo ed un singolo; una valida è stata realizzata anche da Pescarolo e da Hossain Amad mentre e da rilevare un fuori campo interno messo a segno da Tarassi. Fusini – in forma ottimale – si è ben comportato anche nel ruolo di ricevitore. Il gioco si è protratto fino al quinto inning dopodiché la partita è terminata per il raggiunto limite di tempo. Il risultato va comunque ascritto a tutta la squadra che ben si è comportata nella partita.