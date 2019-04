Sanremo. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 12,3o per spegnere l’incendio divampato in una baracca tra via Dante e via Martiri delle Foibe.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, presenti con due mezzi e la polizia. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto, anche per capire se le fiamme, che hanno completamente distrutto la baracca, siano di origine dolosa.

Da diverse parti della città, è stata vista la vasta coltre di fumo che si è levata in cielo. Chi abita nei pressi della baracca ha vissuto momenti di paura: un residente ha raccontato di essersi allontanato da casa, a scopo precauzionale, dopo aver visto fiamme alte cinque metri svilupparsi dalla baracca. Il forte vento che imperversa la zona ha reso difficoltoso lo spegnimento del fuoco e messo a rischio le vicine abitazioni.